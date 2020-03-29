Синоптики пообещали москвичам теплую и облачную погоду в воскресенье

Москва, 29 марта. Воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов 29 марта. Погода будет облачной с кратковременными прояснениями. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров будут фиксировать температуру воздуха от плюс 14 до 16 градусов. В ночь на 30 марта температура упадет до минус 1 градуса. Днем скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду, ночью ожидается небольшое усиление с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит около 742 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

В Московской области ожидается выпадение небольших осадков в виде дождя, днем температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Метеорологи подчеркнули, что в ночь на понедельник может образоваться гололедица.