Собянин призвал москвичей на нерабочей неделе сократить контакты друг с другом

Москва, 29 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей российской столицы на предстоящей нерабочей неделе остаться дома и как можно меньше контактировать друг с другом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Политик призвал горожан проникнуться ответственностью. Он напомнил им, что от каждого человека зависит очень многое.

«Надо эту неделю посидеть дома, на даче, как можно меньше контактировать друг с другом», — сказал он.

Как уточнил Собяинин, нахождение всех на домашнем режиме замедлит распространение вируса. Он напомнил, что медицинские учреждения должны справляться с нагрузкой.

«Это даст выигрыш медицинским службам, потому что те, кто получил эту инфекцию, у которых развивается тяжелая форма болезни — чтобы мы могли справиться с этой нагрузкой, это чрезвычайно важно», — подчеркнул мэр.

Ранее член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, доктор медицинский наук Анатолий Альштейн заявил, что пандемия идет в России медленно, пик распространения коронавируса в стране можно ждать через месяц.

Ученый отметил, что «в России пандемия идет медленно» но напомнил, что три-четыре недели назад в Италии все тоже «выглядело несерьезно», однако вскоре в стране произошла «значительная катастрофа». Альштейн считает, что введенные в России ограничительные меры помогут властям снизить темпы распространения инфекции.

Ученый рекомендовал для поддержания хорошего самочувствия совершать одиночные прогулки на свежем воздухе.

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта. По последним данным, количество зараженных превысило в мире 662 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.