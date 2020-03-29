На «горячую линию» по коронавирусу в Москве ежедневно поступает миллион звонков

Москва, 29 марта. Поток звонков на «горячую линию» по коронавирусной инфекции в Москве огромен, достигает миллиона звонков в сутки, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Глава города сообщил, что изначально на линию поступало по 5–6 тысяч звонков. Как передает телеканал «Россия 1», поток звонков увеличился в разы.

«Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним», — уточнил Собянин.

Ранее стало известно, что за сутки в московскую больницу в Коммунарке поступило 12 пациентов, всего на лечении состоят 330 пациентов, в том числе с коронавируом. Отмечается, что с диагнозом пневмония лечатся 154, в отделении реанимации и интенсивной терапии — 17 (на искусственной вентиляции легких — семеро).

Вспышка вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 заболевания была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта. Согласно последним данным, количество зараженных в мире превысило 663 тыс. человек, зафиксировано почти 31 тыс. смертельных исходов.

В России зафиксировано 1264 случая заболевания. В России распространение коронавируса не разрастается до уровня эпидемии из-за эффективных профилактических мероприятий. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Он пояснил, что при первых случаях заболевания важно не допустить, чтобы инфекция вышла на «оперативные просторы». При этом Щелканов отметил, что в России еще со времен СССР действует эффективная система обеспечения биологической безопасности, которая является одной из лучших в мире.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.