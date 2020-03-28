Собянин призвал россиян следовать советам врачей и остаться дома из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Нагрузка на столичные учреждения здравоохранения выросла в разы из-за сложившейся ситуации с новой китайской инфекцией. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил россиян не покидать свои дома.

Столичный градоначальник подчеркнул, что работа медиков всегда достойна огромного уважения, а их труд в период эпидемии коронавируса вообще вызывает восхищение. Он отметил, что все врачи работают сверхурочно и не жалеют себя.

«Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры и студенты медицинских вузов», — сообщил Собянин на своей странице в Instagram.

По его словам, сообщество медсестер Москвы вызвалось оказать свою помощь инфекционной больнице в Коммунарке, где находится самое большое количество пациентов с опасной инфекцией.

Собянин отметил, что первыми принимают удар и приходят на помощь бригады скорой помощи, которые осуществляют забор анализов и транспортировку больных в медицинские учреждения столицы. Кроме того, у всех горожан есть возможность обратиться за рекомендациями в колл-центр. Также в городе работает аналитический штаб, члены которого находят и обследуют людей с высоким риском заражения.

В связи с этим, по словам Собянина, нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы.