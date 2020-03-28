Еще два пациента излечились от коронавируса и были выписаны в Подмосковье

Москва, 28 марта. Еще два пациента, заразившихся коронавирусом, успешно побороли опасную китайскую инфекцию и были выписаны из медицинского учреждения в Подмосковье. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В сообщении говорится, что проведенные итоговые исследования дали отрицательный результат. Отмечается, что болезнь у зараженных протекала в легкой форме, передают «Известия».

Так, количество людей, переболевших коронавирусом в Московской области, достигло 10. Всего в регионе официально зарегистрированы 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ФАН сообщал, что строящаяся в Москве больница для зараженных коронавирусом продолжит свою работу в обычном режиме после завершения эпидемии. Медицинское учреждение будет представлять собой автономный стационар инфекционного профиля, в котором можно будет оказывать все необходимые виды помощи.