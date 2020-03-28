Количество гостей на свадьбах в Москве сократят до пяти человек из-за коронавируса

Москва, 28 марта. На церемониях бракосочетания в столичных ЗАГС могут присутствовать не более пяти гостей из-за коронавируса. Пышные торжества временно отменяются. Тем, кому не хочется жениться в таких условиях, предложат перенести регистрацию брака на другую дату. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Данное правило было принято для предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции. Особый режим работы введен с 28 марта.

«Государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения, усыновления и установления отцовства можно будет получить, предварительно подав заявление через Единый портал госуслуг», — говорится в сообщении.

Так, изменения коснутся не только количества гостей, но и порядка выдачи различных справок и свидетельств. Их можно будет получить только по предварительной записи. Торжественные церемонии перенесут с новых площадок в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, передает телеканал «360».

Отмечается, что во всех помещениях ЗАГС и дворцах бракосочетаний регулярно проводят дезинфекцию, а все сотрудники работают в защитных масках и респираторах. Кроме того, отделы ЗАГС запрещено посещать людям с высокой температурой, это правило распространяется не только на работников, но и на гостей.

Перенести церемонию можно, позвонив на горячую линию. Особый режим будет действовать до особого распоряжения.