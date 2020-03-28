Медикам старше 65 лет сохранят льготы на проезд в столичном транспорте

Москва, 28 марта. Медицинским работникам столицы старше 65 лет оставят льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Медики указанного возраста смогут и дальше пользоваться социальной картой москвича для бесплатного проезда в транспорте.

«База врачей уже передана в ГУП «Московский социальный регистр», который занимается оформлением социальных карт», — говорится в сообщении.

Напомним, что руководство столицы выпустило указ, согласно которому в городе приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в общественном транспорте для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для учеников школ, студентов колледжей и вузов.