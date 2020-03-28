Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла без осадков

Москва, 28 марта. Погода обещает быть теплой в столице и области 28 марта, воздух прогреется до плюс 15 градусов. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Температура воздуха начнет повышаться после полудня и составит плюс 13-15 градусов в Москве и плюс 10-15 градусов в Подмосковье. Скорость южного ветра будет достигать 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет снижаться и составит 753 миллиметра ртутного столба, что превышает показатели нормы, передает РИАМО.

Отмечается, что показатели температуры превысят привычные для этого времени года значения и создадут комфортные погодные условия. Метеозависимым людям советуют внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать рекомендации медиков.

Ранее сообщалось, что многие виды птиц, которые обычно возвращаются в столицу в начале апреля, этой весной появились в московских скверах и парках уже в середине марта из-за аномально теплой весны, передает «Ридус».