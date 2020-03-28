Звезды российской эстрады дадут концерт в поддержку самоизолированных в Подмосковье

Москва, 28 марта. Звезды российской эстрады дадут совместный онлайн-концерт на сцене «Крокус Сити Холла» в Красногорске 28 марта, чтобы подержать людей, находящихся на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе «Русского Радио».

Концерт организован при поддержке министерства культуры Московской области. Увидеть мероприятие можно будет в режиме онлайн во всех уголках России и зарубежья. Масштабная интернет-трансляция будет доступна на официальных сайтах, в мобильных приложениях и в группах «Русского Радио» и телеканала RU.TV. Кроме того, выступление можно будет посмотреть в социальных сетях.

«В социальных сетях во «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также на платформах-партнерах: ivi.ru, cosmo.ru, woman.ru, WMJ.ru, Passion.ru, Letidor.ru, 7days.ru, timeout.ru, kudago.com, spletnik.ru, dni.ru», — говорится в сообщении.

У зрителей будет возможность насладиться творчеством Полины Гагариной, Григория Лепса, Николая Баскова, Валерии, ST, Маши Вебер. Также на сцене появятся Emin, Queens, «Земляне», Согдиана, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Filatov & Karas, «Те100стерон», Анна Плетнева, Reflex м многие другие, передает РИАМО.

Музыкальное событие призвано поддержать людей, находящихся в самоизоляции из-за опасной китайской инфекции.