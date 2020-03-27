Подмосковные психологи рассказали о плюсах самоизоляции

Москва, 27 марта. Психологи рассказали, что после самоизоляции люди чувствуют себя намного лучше. Они ценят те вещи, на которые раньше не обращали внимание.

Психолог Ольга Агафонова из Химок заметила, что каждый выберет свой путь. Кто-то может впасть в уныние, а для кого-то самоизоляция — это возможность познать себя, время для саморазвития.

Многие займутся тем, до чего раньше не доходили руки. Так что в самоизоляции есть свои плюсы.

«Спокойствие и умение мыслить позитивно – это не врожденные качества, а навыки, в процессе освоения которых человек учится понимать свое состояние, выравнивать и отгораживать его от внешнего воздействия», — пояснила психолог Александра Метальникова, ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Метальникова не исключила, что после преодоления эпидемии увеличится рождаемость. Именно сейчас люди по-настоящему забеспокоились о своих близких. Это делает родственные узы крепче.

Медитация поможет разобраться с внутренними страхами и залечить душевные раны. Оставшись наедине с собой, люди быстрее идут на поправку.

Конечно, из-за ограничений по коронавирусу жизнь перестала быть такой комфортной. Но личный комфорт не всегда является главным фактором для счастья. По словам психолога Ульяны Беловой, самоизоляция поможет обратить внимание на истинные человеческие ценности.

Ранее диетолог дала несколько советов, как не поправиться во время карантина. Она посоветовала подсчитывать калории и заниматься спортом не менее 30 минут в день.