Москвичи смогут попасть в госучреждения только по предварительной записи

Москва, 27 марта. Жители Москвы из-за распространения коронавирусной инфекции теперь смогут попасть в госучреждения только по предварительной записи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо центров государственных услуг «Мои документы» в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы», — говорится в сообщении на сайте Собянина.

По словам мэра, в очной форме предоставлять будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. К примеру, перезаключить договор и оформить льготы.

Собянин уточнил, что завершить получение услуги можно в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня.

Напомним, что 5 марта мэр Москвы объявил на территории города режим повышенной готовности. Такая мера позволяет властям столицы вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 26 марта по 14 апреля пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим, не посещать общественные места. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, власти столицы выплатят разовую материальную помощь.

По последним данным, в РФ зафиксировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом. Власти приняли решение об отмене авиасообщения с другими государствами из-за пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения.