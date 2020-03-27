Пенсионеры Москвы согласны с карантином, но соблюдать его не готовы

С 26 марта власти столицы ввели дополнительные ограничения для горожан в связи с эпидемией. Но жители Москвы, находящиеся в группе риска, продолжают посещать общественные места, несмотря на реальную опасность заразиться, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я с карантинными мерами согласна, но соблюдать их не могу. Внуки не ходят в сад и школу, приходится сидеть с ними, мы же не рядом живем. Опасно, конечно, но другого выхода у нас нет, нужно в магазин сходить, на почту, к детям. По-другому не получается. Стараемся, конечно, реже из дома выходить, но запереться насовсем никак не выйдет, можно только быть крайне осторожным в такой ситуации», — рассказала корреспонденту ФАН пенсионерка Надежда Ивановна, спешащая к своим внукам через парк Останкинского района.

Другие пенсионеры, напротив, готовы к карантину и всерьез опасаются за свое здоровье.

«Я человек вполне здравомыслящий. Закупился на первое время, сходил в банк, закрыл счет, и с этого дня на улицу ни ногой. Главное, чтобы хуже не стало. Все-таки карантин не для кого-то придумали, а для нас», — объяснил Василий Иванович, бывший водитель автобуса, который шел из отделения банка на проспекте Мира.

Пенсионер уверен, что любые выходы на улицу он сможет поручать своим детям и внукам, которые не находятся в группе риска.

Такого же мнения оказалась бывший хирург Надежда Васильевна, идущая в магазин на Большой Спасской улице под руку со своей соседкой Еленой, работающей медиком.

«Дойду сейчас до магазина и больше выходить не буду, пока карантин не закончится, если что, Лена может мне лекарства принести и в магазин сходить», — сказала она.

Ее спутница Елена призналась, что самоизоляции ей не видать, так как задача врачей в нынешней обстановке — помогать больным. Она также отметила, что соседи, которые не находятся в группе риска, должны помогать пенсионерам, проживающим с ними в одном доме, чтобы уберечь их от вируса.

В парке на улице Церковная горка пожилые люди обычно выгуливают своих собак или просто гуляют. Сейчас на лавочках там редко можно встретить пожилых людей, но некоторые все еще выходят погулять в парк.

Две пенсионерки, гуляющие там с собаками, недовольно заявили, что с их собаками гулять некому, поэтому карантин придется нарушать. Парк прилегает к Тихоновской Церкви на Проспекте мира. Работница «Церковной трапезной» Ольга расстроенно качает головой — пожилых людей у церкви она видит регулярно.

«До сих пор приходят сюда толпами, молятся, — говорит она. — Это, конечно, важно, но здоровье важнее. Молиться и дома можно, так рисковать совсем не обязательно.

И, действительно, бабушка, сидящая на церковной ограде, уверяет меня: «Никакого коронавируса нет, верь в бога, дочка, и все будет нормально».

Несмотря на все запреты, пенсионеры продолжают спускаться в метро, которое является опасным местом для людей группы риска. Кассиры при входе в метро предупреждают пожилых людей об опасности, рассказывают о карантине и мерах безопасности.

Кстати, пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что 26 марта только до 10.00 более 63 тысяч пенсионеров пытались попасть в метро по заблокированным льготным картам.

В настоящее время в целях ограничения распространения коронавируса льготный проезд на общественном транспорте временно отменен, для пенсионеров и хронически больных людей введен карантинный режим. Им также выплатят по 4 тыс. рублей в качестве компенсации, а штрафы, пени и оплаты ЖКХ будут отложены.

Доставку продуктов и лекарств пенсионерам можно заказать по телефону. Волонтерское подразделение «Молодая гвардия», в которой работают молодые люди, не находящиеся в группе риска, заявило о готовности помогать пенсионерам и больным людям организовывать досуг, покупать продукты и лекарства. Редакция ФАН направила запрос в подразделение МГЕР с просьбой оказать содействие нашему корреспонденту для подготовки репортажа на эту тему, однако пока ответа не получила.