Денис Майданов дал концерт на балконе многоэтажки в Подмосковье

Москва, 27 марта. Известный российский музыкант Денис Майданов дал импровизированный концерт с балкона многоэтаэжного дома в подмосковном Одинцово.

26 марта музыкант спел свои лучшие песни в поселке Трехгорка. Выступление он посвяти медикам, которые борются с коронавирусом, и пожилым людям на карантине.

Популярного певца слушали жители соседних многоэтажек и люди на улице. Больше всего выступление понравилось пенсионерам, которые сидят по домам на вынужденном карантине.

Они каждую песню Майданова встречали аплодисментами.

«Это прежде всего аплодисменты нашим медикам, на которых свалилась большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними», — сказал музыкант, его слова передает телеканал «360».

По последним данным, в Московской области заразились коронавирусом 49 человек. Всего заболевших в России 1036 человек. Власти призывают местных жителей отказаться от походов на природу, лучше это время провести дома.

Домашний карантин особенно важен для людей старше 65 лет и тех, у которых есть хронические заболевания. Выяснилось, что болезнь у пожилых людей часто протекает в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что известные российские музыканты дадут семичасовой концерт-марафон в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. За выступлением артистов можно будет следить онлайн.