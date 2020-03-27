Филатовскую больницу в Москве переоборудовали для пациентов с коронавирусом

Москва, 27 марта. Московская больница №15 имени Филатова готова принимать пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В медучреждении находится современное оборудование, в том числе 146 аппаратов ИВЛ и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, больницу перепрофилировали в кратчайшие сроки.

Больных будут принимать в трех стационарных корпусах. Для зараженных коронавирусом выделено 1,3 тысячи койко-мест. В реанимации есть 110 коек.

Все корпуса больницы разделены на несколько зон, которые защищены герметичными конструкциями, пишет издание РИАМО. В больнице также организовали отдельный шлюз для медработников, который гарантирует безопасность пациентов и персонала.

Чистоту воздуха обеспечивают бактерицидные установки. Люди, у которых уже подтвердился диагноз, находятся далеко от пациентов с подозрением на коронавирус, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, что сейчас пациенты с коронавирусом поступают в инфекционную больницу в Коммунарке. По последним данным, число заболевших в России возросло до 1036 в 58 регионах страны. За сутки в столице коронавирус подтвердился у 157 человек, общее число пациентов с таким диагнозом в Москве достигло 703.