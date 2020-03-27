ЦОДД предупредил москвичей о пробках на дорогах перед выходными

Москва, 27 марта. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) посоветовал автомобилистам выезжать за город до 15.00, либо после 21.00.

Специалисты (ЦОДД) прогнозируют большие пробки на выезде из Москвы. Это связано с предстоящими выходными и решением президента России Владимира Путина о нерабочей неделе по коронавирусу.

Данные меры были приняты, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, на выходные москвичи могут поехать на дачу. Власти региона просят жителей ограничить контакты с другими людьми, чтобы избежать заражения.