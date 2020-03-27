Валерия, Лепс и Гагарина дадут онлайн-концерт в Подмосковье

Москва, 27 марта. Звезды российского шоубизнеса выступят на сцене «Крокус Сити Холла» в Красногорске в поддержку граждан, которые находятся на карантине по коронавирусу.

Концерт можно будет посмотреть онлайн. Для россиян споют Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Басков. Певица Валерия исполнит свои лучшие песни.

Молодой аудитории понравятся песни Маши Вебер, Согдианы, Юлианны Карауловой и Тимура Родригеза. Мероприятие проходит при поддержке властей Московской области.

Онлайн-трансляцию концерта покажут в соцсетях и на сайтах крупных российских СМИ. Мероприятие пройдет в формате музыкального семичасового марафона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом многие российские музыканты были вынуждены отменить свои живые концерты. На сайте «Крокус Сити Холла» можно увидеть, что отменены и перенесены концерты Нино Катамадзе, Ирины Богушевской, Евы Польны, Владимира Преснякова.

Коронавирус также повлиял на решение известной актрисы и певицы Натальи Орейро приехать в Россию. На сентябрь перенесли награждение музыкальной премии «Жара».

Легенды мирового рока — музыканты группы Uriah Heep тоже отказались приехать в Россию из-за коронавируса. Информации о новой дате концерта в Москве пока нет.

Ранее сообщалось, что в Москве в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом, госпитализировали народного артиста России Льва Лещенко.