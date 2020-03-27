Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

Москва, 27 марта. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве, воздух прогреется до 13 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

В столице термометры покажут 11-13 градусов тепла, в Московской области от 8 до 13 градусов тепла. Ветер слабый переменного направления, атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Влажность воздуха на уровне 30%, такая погода комфортна для большинства москвичей. Однако повышенное атмосферное давление может вызвать одышку, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что погода на выходных в столичном регионе будет по-весеннему теплой.