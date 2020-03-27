Нарушителя карантина в Москве поймали с помощью камер наблюдения

Москва, 27 марта. Полиция в Москве доставила в больницу пациента с коронавирусом, который нарушил условия лечения на дому, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Болезнь у пациента протекает в легкой форме, поэтому врачи разрешили ему находиться дома. Мужчина подписал согласие о самоизоляции и передал свой снимок в базу данных городской системы видеонаблюдения.

Уже на следующий день после визита врачей он вышел на улицу. Скорая в сопровождении полиции забрала пациента в больницу.

Ежедневно в Москве делают около четырех тысяч тестов на коронавирус. По последним данным, инфекцией заразились 840 россиян в 54 регионах страны. В оперативном штабе по мониторингу коронавируса следят за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Москве закрывают кафе, рестораны, буфеты и другие точки общественного питания, если они не занимаются едой на вынос и доставкой на дом.