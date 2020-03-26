McDonald's в Москве закроет обеденные залы из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Ресторан быстрого питания McDonald's с 28 марта закроет обеденные залы в Москве и перейдет на доставку еды, сообщили в пресс-службе компании.

В McDonald's готовы закрыть зоны с посадочными местами и заниматься едой на вынос и доставкой в разных городах России. Передачу заказа клиента сделают безопасной: сотрудник будет называть номер заказа и делать шаг назад, чтобы не контактировать с покупателем.

На стойке будут размещаться по три заказа одновременно. Посетителям советуют пользоваться бесконтактным видом оплаты. Альтернативой походу в ресторан станет обслуживание на «МакАвто» и «МакДоставка».

В компании отметили, что зона выдачи заказов регулярно дезинфицируюется, а все сотрудники проходят тщательную проверку. Данные о состоянии здоровья курьера фиксируются, пишет издание «Вечерняя Москва».

Все рабочие места сохранены, руководство McDonald's готовит меры для поддержки работников на российских предприятиях.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии всех кафе и ресторанов с 28 марта по 5 апреля. Это также касается других заведений общепита, если они не предоставляют услуги доставки еды на дом.

Аналогичные меры вводятся и в Петербурге, чтобы избежать распространения коронавируса. Губернатор города Александр Беглов попросил горожан ответственно отнестись к домашнему карантину.

Нужно следовать рекомендациям врачей, регулярно мыть руки и отказаться от походов в людные места.