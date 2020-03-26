Воробьев призвал жителей Подмосковья отказаться от походов на природу

Москва, 26 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил жителям региона, почему в ближайшую неделю нужно оставаться дома.

Дни с 28 марта по 5 апреля в России будут выходными. По словам Воробьева, весной многие хотят отдыхать на природе, жарить шашлыки, устраивать шумные посиделки, ходить в гости. Но в текущей ситуации этого делать нельзя.

«Я очень вас прошу, каждого, не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие и сейчас остаться дома», — объяснил глава региона, его слова передает телеканал «360».

Он добавил, что в Подмосковье зафиксировали 41 случай заболевания коронавирусом, еще у 58 человек есть подозрение на коронавирус. Если остаться дома, то можно посмотреть любимые сериалы, почитать книги — и уберечь свою семью от болезни.

Воробьев напомнил, что в регионе закрыты рестораны, кафе, магазины с непродовольственными товарами, салоны красоты, спа. Точки общепита будут работать только на вынос или с доставкой на дом.

Глава региона подчеркнул, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, у которых есть хронические заболевания. Людям старше 65 лет выплатят по 3000 рублей в качестве компенсации, если они будут дома на карантине.

Врачи Московской области настоятельно просят не выходить из дома, даже если погода к этому располагает.