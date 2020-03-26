Blablacar приостановит работу в Москве из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Cервис поиска попутчиков Blablacar приостановит с 29 марта работу в Москве, сообщили в пресс-службе компании.

Компания готова ввести аналогичные меры в других городах России по просьбе региональных властей.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице», — сказали в компании.

29 марта компания по всей России ограничит число бронирований мест до одного. Это необходимо для пассажиров, который совершают поездки, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В Blablacar отметили, что здоровье клиентов является главным приоритетом сервиса.

Как пишет РИАМО, власти Москвы попросили компанию приостановить сервис в столице. Это связано с отсутствием контроля за здоровьем водителей.

Напомним, что на 26 марта в России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Из них 136 зараженных находятся в Москве. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах страны.

Жертвами инфекционного заболевания стали два человека, полностью выздоровели 9 человек. Власти Москвы отмечают, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей.

У них болезнь чаще протекает в тяжелой форме на фоне имеющихся хронических заболеваний. Москвичей призывают оставаться дома или уехать на какое-то время на дачу.