Пилот оставил в небе послание жителям Подмосковья

Москва, 26 марта. Пилот оставил послание в небе над подмосковным Серпуховым, попросив местных жителей не рисковать своим здоровьем и оставаться дома.

В Серпухове не зафиксировали ни одного случая коронавируса. Однако жителям региона нужно быть бдительными и соблюдать домашний карантин.

«Береги себя — оставайся дома», — такая надпись появилась в небе над городом.

Как передает телеканал «360», в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Больше всего заболевших находится в столице. В Московской области коронавирус подтвердился у 41 человека.

Власти Московской области ужесточили меры, чтобы противостоять распространению инфекции. В столице работает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье отменили массовые мероприятия, закрыли ночные клубы и кинотеатры. Школьники и студенты находятся на дистанционном обучении. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленку. Рабочие ежедневно проводят дезинфекцию общественного транспорта.

С 28 марта закроют точки розничной торговли, кроме аптек и магазинов. Ограничения ввели для кафе и ресторанов, спа, салонов красоты. Исключением являются предприятия, которые работают на вынос или осуществляют доставку еды на дом.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона оставаться дома, это особенно касается пожилых людей.