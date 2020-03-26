Грузчики в «Шереметьево» потеряли золотые слитки на 57 млн рублей

Москва, 26 марта. Сотрудники службы безопасности московского аэропорта «Шереметьево» нашли два золотых слитка, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Золото лежало на внутренней дороге, вероятно, слитки выпали из погрузочной тележки. Их стоимость оценивается в 57,9 млн рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

СМИ сообщали, что золото принадлежит Красноярскому заводу цветных металлов, его готовили для отправки в Лондон. Однако в пресс-службе завода опровергли эту информацию. Золото могли произвести на заводе, но оно принадлежит другим лицам.

«Возможно, какой-то наш поставщик привез нам сырье, мы его переработали и ему отдали», — прокомментировали в пресс-службе.

Представитель завода добавил, что выяснить, кому принадлежит золото, невозможно. Известно, что груз уже доставили клиенту, проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту «Шереметьево» у нескольких туристов в чемоданах нашли более 200 кг наркотиков.