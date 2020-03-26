Синоптики пообещали москвичам по-весеннему теплые выходные

Москва, 26 марта. Выходные в российской столице будут по-настоящему весенними, температура воздуха составит 13 градусов тепла, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем воздух прогреется до 10-13 градусов тепла. Такая погода соответствует середине апреля, добавила синоптик. При этом в ночное время суток в Московской области возможно похолодание до ноля.

Тепло сохранится в столичном регионе до начала следующей недели. 31 марта синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Позднякова предупредила, что нужно быть готовым к зимней погоде.

В столице также ожидаются резкие скачки атмосферного давления, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что тепло снова пришло в Москве в середине недели. 26 марта воздух прогрелся до 13 градусов тепла.