Воробьев призвал пожилых жителей Подмосковья оставаться дома

Москва, 26 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона старше 65 лет о режиме самоизоляции до 14 апреля.

Воробьев отметил, что мир переживает непростой период. Каждый человек должен заботиться о своих близких.

«Для защиты вашего здоровья мы просим всех жителей старше 65 лет, а также имеющих хроническое заболевание с 26 марта до 14 апреля соблюдать режим самоизоляции», — сказал глава региона, его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Власти также приостановили льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров. На этот период людям старше 65 лет выплатят три тысячи рублей.

Первые средства будут перечислены уже 26 марта, остаток суммы переведут в конце карантина. Пожилые люди могут попросить о помощи родных или обратиться к волонтерам. Им принесут продукты питания, лекарства и другие необходимые товары.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии в столице всех кафе и ресторанов, мест общественного питания. Исключением являются только точки общепита с едой на вынос и доставкой на дом.

Столичные власти также попросили верующих москвичей отказаться от посещения храмов и других религиозных сооружений. С 28 марта по 5 апреля в Москве закроют парки ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьбу «Кусково».