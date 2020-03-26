Собянин сообщил о закрытии всех кафе и ресторанов в Москве из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Все рестораны и кафе, а также магазины с непродовольственными товарами закроют с 28 марта по 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти вводят дополнительные ограничения для предприятий и организаций с массовым посещением людей. Временно приостановят работу бары, столовые и другие учреждения общественного питания.

Исключением станут точки обслуживания на вынос и с удаленной доставкой готовой еды. Эти меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса в столице.

«Временно закрыты для посещения парки: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково», — говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек выздоровели. Смертельных случаев не зафиксировано.

Напомним, что вспышка нового вируса произошла в китайской провинции Хубэй в конце декабря прошлого года. Власти КНР не сразу сообщили о коронавирусе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Очагом заражения стал рынок в городе Ухань. По предварительной информации, переносчиком вспышки вируса могли быть летучие мыши.

Вирус распространился более чем в 160 странах мира, включая Карибские острова. Большинство заразившихся путешествовали по миру. Особенно неблагоприятная ситуация по коронавирусу в странах Европы, Италии, в Китае.

Накануне в Италии от коронавируса скончалось 743 человека, в общей сложности в этой стране жертвами коронавируса стали более 7,5 тысячи человек. Всего в мире от коронавируса скончались почти 16,5 тысячи человек.