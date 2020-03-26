Один ребенок сгорел, двое получили ожоги в частном доме в Подмосковье

Москва, 26 марта. Ребенок погиб во время пожара в частном доме в подмосковной Истре, еще двое детей пострадали, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Инцидент произошел накануне вечером в доме дачного типа. Огонь охватил 20 квадратных метров площади одного дома и 15 квадратных метров второго.

В момент происшествия в доме находилось шесть человек, включая четверых детей. Взрослые и трое детей успели эвакуироваться, но один остался внутри, его спасти не удалось.

Двое детей получили ожоги лица и кистей рук, их передали медикам скорой помощи. Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов. Правоохранители выясняют причину пожара, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске мужчина устроил пожар и сгорел в собственной квартире.