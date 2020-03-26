Синоптики пообещали москвичам теплую погоду и солнце

Москва, 26 марта. Солнечная погода без осадков установится в столичном регионе в четверг. Температура воздуха составит 11-13 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Днем столбики термометров покажут отметку 13 градусов в Москве, в Подмосковье воздух прогреется до 8-12 градусов. Ветер подует с западного направления со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным — на 10-13 единиц выше нормы. Некоторые москвичи могут почувствовать небольшое недомогание, пишет РИАМО.

Синоптики обещают, что 26 и 27 марта в столице будут самыми теплыми днями на этой неделе. К выходным в Москве немного похолодает.