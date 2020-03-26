Оказание стоматологических услуг в Подмосковье приостановят из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал указ, согласно которому стоматологические услуги в Подмосковье будут оказываться только в экстренных случаях. Причиной этой меры стало распространение коронавируса. Текст указа был опубликован на сайте правительства региона.

«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме», — следует из документа.

Режим повышенной готовности был введен Воробьевым ранее на этой неделе в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Согласно действующим регуляциям, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а все учащиеся школ, колледжей и вузов могут обучаться дистанционно.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.