Жителям коммуналок и общежитий в Подмосковье предоставят места для самоизоляции

Москва, 26 марта. Проживающим в общежитиях и коммуналках в Москвоской области обеспечат места в обсерваторах для самоизоляции из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Губернатор области Андрей Воробьев постановил «в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому [в общежитиях и коммуналках] обязать лиц обратиться по номеру телефона горячей линии для организации в условиях обсерватора».

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. COVID-19 зафиксирован сегодня в большинстве стран мира, во многих странах введен карантин. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передает «Газета.ру». За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в России достигло 658.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пик заболеваемости по коронавирусу в Москве еще не пройден. Он выразил надежду, что пик заболеваемости «будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах».

Он также заявил о необходимости приостановить работу всех ресторанов и кафе в Москве в период нерабочей недели из-за коронавируса и призвал всех в эти дни оставаться дома, передавал RT.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал, какие меры российские власти намерены принять, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. В частности, глава государства объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля.