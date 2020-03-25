Собянин попросил москвичей помочь одиноким пенсионерам

Москва, 25 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей помогать пенсионерам в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он заявил, что в программе «Наш город. Диалог с мэром».

«Большинство наших пенсионеров живет с домочадцами — с дочерями, сыновьями, внуками, но процентов 20 — это одиноко проживающие пенсионеры. И на них надо обращать особенное внимание, помогать им», — отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что соседи одинокого пенсионера или волонтеры могут сходить для него в аптеку, в магазин и поинтересоваться его самочувствием.

Отметим, что пожилые люди находятся в группе риска. В их случае заболевание протекает в тяжелой форме и нередко заканчивается летальным исходом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства призвал россиян выполнять все предписания в связи с карантином и поменьше выходить на улицу. По его словам, лучший способ уберечься — это сидеть дома. Собянин призвал приостановить работу всех московских кафе и ресторанов на время нерабочей недели. Он отметил, что у многих возникнет желание в выходные дни съездить в Москву и погулять.