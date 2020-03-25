Подозреваемый в тройном убийстве 15-летней давности задержан в Москве

Москва, 25 марта. Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в 2005 году. Жертвами убийцы стали одна женщина и две несовершеннолетних девушки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

По версии следствия, мужчина расправился со своими жертвами в январе 2005 года в одной из столичных квартир. Тогда в помещении были найдены тела женщины, ее 17-летней дочери и еще одной девушки. Они скончались в результате нанесения им множественных ножевых ударов. На месте преступления были найдены важные улики, но следствие зашло в тупик. Установить личность преступника так и не удалось.

Лишь в 2020 году правоохранителям удалось выйти на след убийцы.

«Удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания совершившего им преступления», — говорится в сообщении.

В данный момент следствие направило ходатайство в суд и просит избрать для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.