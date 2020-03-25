Еще один вылечившийся от коронавируса пациент выписан из больницы в Москве

Москва, 25 марта. Еще один пациент выписан из столичного медицинского учреждения после выздоровления от коронавируса. Так, количество людей поборовших коронавирусную инфекцию в Москве возросло до 15 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пациент проходил лечение в инфекционной клинической больнице №2. Отмечается, что повторные исследования показали, что он полностью излечился от опасной китайской инфекции. В данный момент он находится в хорошем состоянии и бодром расположении духа.

«Я очень благодарен врачам. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом», – рассказал пациент.

Накануне медицинское учреждение в Коммунарке покинули пятеро пациентов, которые успешно побороли опасную китайскую инфекцию. Отмечается, что среди выздоровевших не было пожилых людей. Выписанные пациенты входили в число тех, кто недавно посещали европейские страны.