Бесплатный проезд для пожилых людей и студентов отменили в Москве до 14 апреля

Москва, 25 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов и людей старше 65 лет до 14 апреля. Текст указа опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Столичный градоначальник отметил, что подобная мера является вынужденной. Новые ограничения призваны поддержать соблюдение режима самоизоляции в городе.

«Чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — подчеркнул Собянин.

Напомним, что 23 марта Сергей Собинин подписал указ, согласно которому москвичи преклонного возраста, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями должны самоизолироваться дома или на даче. Горожан попросили покидать свои дома только в крайнем случае, когда нужно в магазин или аптеку.