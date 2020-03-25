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Дополнительные 550 аппаратов ИВЛ закупили для больниц Подмосковья

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Дополнительные 550 аппаратов ИВЛ закупили для больниц Подмосковья

Москва, 25 марта. Правительство московского региона закупило порядка 550 аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений. Подобным оборудованием хотят снабдить боксы во всех больницах из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время осмотра Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.

«Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы», — заявил губернатор.

В данный момент в регионе доступны 2700 инфекционных коек. Власти инициировали создание еще 1200 дополнительны мест, которые будут оборудованы всем необходимым для пациентов с пневмонией.

Отмечается, что в Звенигородском центре идут ремонтные работы, которые были начаты в экстренном порядке 20 марта. Объект должны сдать до 4–5 апреля. Губернатор подчеркнул, что к этому сроку нужно успеть поставить оборудование, передает телеканал «360».

«Поэтому здесь, в том числе, есть все необходимые врачи. Но, естественно, будем дальше набирать и готовиться к тому, что вдруг понадобится, мы сможем здесь развернуть максимальное количество реанимационных коек», — отметил Воробьев.

Воробьев добавил, что сегодня во всех подмосковных больницах освобождают места для пациентов с коронавирусом. Он отметил, что на данный момент тяжелых больных с китайской инфекцией в регионе нет, но учитывая мировой опыт, область должна быть готова ко всему.

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