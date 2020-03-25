Еще пять заразившихся коронавирусом вылечились в Москве

Москва, 25 марта. Еще пять пациентов, ранее заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вылечились в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса», — сказала она.

Таким образом, число вылечившихся в Москве достигло 14 человек. Ракова отметила, что среди выздоровевших за последние сутки нет пожилых людей. По ее словам, все пять пациентов ранее посещали европейские страны. Также заместитель мэра подчеркнула, что все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

По данным на утро 25 марта, в России выявлено 508 случаев инфицирования коронавирусом, из них 290 — в Москве. 29 пациентов по всей стране уже выздоровели.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Число заразившихся в КНР превысило 81 тысячу, а жертвами COVID-19 стали более 3,2 тысячи человек. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Китае постепенно улучшается, ранее власти страны даже приняли решение снова открыть въезд в Ухань.

Как заявил недавно главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность распространения коронавируса снизится в апреле или мае, передает «Царьград». При этом он считает маловероятным, что инфекция охватит большую часть населения Земли.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.