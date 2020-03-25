Подмосковье приостанавливает деятельность ночных клубов и кинотеатров

Москва, 25 марта. Власти Московской области отдали распоряжение приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, развлекательных и досуговых заведений в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление губернатора региона было опубликовано на сайте регионального правительства.

Ранее распоряжение, в котором регионам предписывалось временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах, было выпущено федеральными властями.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышенной готовности для органов и сил Московской областной системы и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в области режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Согласно действующим регуляциям, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а школьники и студенты могут обучаться дистанционно.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 400 тысяч, при этом более 16 тысяч человек скончались, передает RT.