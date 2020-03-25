Власти Москвы приказали госпитализировать всех беременных женщин с симптомами ОРВИ

Москва, 25 марта. Власти Москвы опубликовали постановление, согласно которому госпитализации подлежат все беременные женщины с симптомами ОРВИ. Приказ был опубликован департаментом здравоохранения российской столицы.

Ранее столичные власти утвердили алгоритм лечения больных с легкой формой коронавируса. Согласно ему, такие люди могут оставаться дома. Им предписано принимать лопинавир и ритонавир, а также много пить. В случае повышения температуры рекомендуется симптоматическая терапия: жаропонижающие, парацетамол.

Госпитализации будут подлежать лишь пожилые люди, беременные, страдающие от хронических заболеваний, а также лица с тяжелыми формами COVID-19. Выздоровевшим будет считать пациент, который не имеет симптомов коронавирусной инфекции и дважды прошел тест на коронавирус с негативным результатом.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончались по всему миру более 16 тысяч граждан, заразились — свыше 400 тысяч человек, более 100 тысяч — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что мир столкнулся с пандемией. Власти государств вынуждены были прибегнуть к чрезвычайным мерам: ввести карантин и закрыть границы.

Власти России утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции. С 13 марта временно приостановлено пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран, где сложилась опасная эпидемиологическая обстановка — Италией, Германией, Испанией и Францией.