Пенсионерка из Подмосковья упала в канализацию и утонула

Москва, 24 марта. Пенсионерка упала в ливневую канализацию во время занятий скандинавской ходьбой в Подмосковье. Пожилая женщина не смогла выбраться из колодца и утонула.

По имеющейся информации, женщина отправилась на ежедневные занятия скандинавской ходьбой по привычному маршруту, который нельзя было назвать легким. Ее дорога пролегала через пустыри с неровным рельефом на территории недостроенного жилого комплекса в Одинцово. Пожилая женщина перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу.

Найти ее удалось лишь спустя сутки. В поисках были задействованы волонтеры и полицейские. Ее тело находилось в одном из открытых люков. Женщина захлебнулась.

Полицейские предположили, что пенсионерка устала и решила присесть на край колодца, чтобы отдохнуть. У нее могла закружиться голова, в результате чего она потеряла равновесие и упала вниз, ударившись затылком. Специалисты не обнаружили на ее теле следов насильственной смерти.