Пациент московской клиники умер во время ринопластики

Москва, 24 марта. Пациент одной из московских клиник трагически скончался во время операции по исправлению носовой перегородки. 37-летний мужчина умер на операционном столе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина решил сделать ринопластику. Операция проходила под общим наркозом. Когда хирург закончил исправление носовой перегородки, мужчина пришел в себя и самостоятельно вынул дыхательную трубку и капельницу. В какой-то момент он стал задыхаться, а сердце перестало биться.

Медики боролись за его жизнь и проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. По предварительной версии, 37-летний мужчина скончался в результате нарушения мозгового кровообращения и проблем с сердцем. Его тело направлено в морг для прохождения судебно-медицинской экспертизы, передает телеканал «360».

В данный момент правоохранители устанавливают подробные обстоятельства случившегося. Полицейские не отметают версии, по которой смерть пациента могла произойти из-за халатности медицинского персонала.