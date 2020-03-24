Актеру Михаилу Ульянову установят памятник в Москве

Москва, 24 марта. Памятник выдающемуся советскому и российскому актеру Михаилу Ульянову установят в Москве. Деньги на возведение монумента выделят из столичного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В сообщении говорится, что памятник актеру будет установлен в парке «Михайловский сад» в районе Замоскворечья между улицами Бахрушина и Татарская. Расходы на проектировку, изготовление и монтаж монумента покроют за счет городского бюджета. Планируется, что работы завершат до конца 2022 года, передает РИАМО.

Михаил Ульянов – выдающийся актер, режиссер, педагог, общественный деятель, Народный артист СССР, лауреат множества государственных премий. На его счету десятки ролей в советских и российских фильмах, а также театральных постановках. На экране Ульянов воплотил множество образов от маршала Победы Георгия Жукова до обычных крестьян и рабочих. Ульянов ушел из жизни 26 марта 2007 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.