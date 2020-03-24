Сотрудники Росгвардии задержали в Москве руфера на крыше охраняемого объекта

Москва, 24 марта. Сотрудники Росгвардии задержали в столице 22-летнего руфера. Нарушитель незаконно проник на охраняемый объект. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось в Центральном административном округе Москвы.

В одном из жилых домов на Космодамианской набережной сработала сигнализация двери на крышу. Сигнал об этом поступил на пульт дежурной части вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии.

«Информация незамедлительно была передана автоэкипажу, находящемуся вблизи охраняемого объекта. Прибывшие росгвардейцы обнаружили на крыше дома неизвестного гражданина», — рассказали в пресс-службе.

По словам нарушителя, он забрался на крышу дома, чтобы сделать несколько фотографий. Задержанным оказался 22-летний житель Московской области, мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что трое руферов забрались на шпиль Дома офицеров в Санкт-Петербурге. Штаб Западного военного округа инициировал по факту инцидента проверку, сообщало Федеральное агентство новостей.