Сотрудники СОБР задержали мужчину, удерживавшего в заложницах собственную жену

Москва, 24 марта. Бойцы специального отряда быстро реагирования Росгвардии провели успешную операцию по освобождению заложника в Москве. Правоохранители обезоружили и задержали мужчину, который взял в заложники собственную супругу.

По имеющимся данным, инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на Шипиловском проезде. 39-летний мужчина перебрал с алкоголем, взял нож и, угрожая им своей супруге, удерживал ее в плену.

Сотрудники СОБР взяли квартиру штурмом. Преступник был обезоружен и задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.