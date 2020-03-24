Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду без осадков

Москва, 24 марта. Погода в Москве 24 марта будет преимущественно солнечной и без осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погодные условия в столице будут определяться антициклоном. Местами будет облачно, но осадков не предвидится. Скорость северо-западного ветра будет достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба.

В Москве столбики термометров будут фиксировать температуру до плюс 5 градусов, в области воздух прогреется до плюс 6 градусов.

«Постепенно мы выбираемся из этого холода, сегодня будет день, когда среднесуточная температура станет пересекать нулевую отметку», — заявил Тишковец.

Он добавил, что 25 марта температура воздуха также будет плюсовой. С каждым днем воздух будет прогреваться на 1-3 градуса.