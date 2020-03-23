Мосгоризбирком предложил электронное голосование по поправкам к конституции

Москва, 23 марта. Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования о поправках к Конституции РФ, сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.

Комиссия решила провести дистанционное электронное голосование с 08.00 19 апреля до 22.00 22 апреля, пишет НСН.

«Голосование проводится по единому федеральному округу, предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования», — пояснил Ермолов.

Список избирателей будет формироваться на основании их заявлений, поданных через порталы mos.ru и госуслуг с 25 марта по 16 апреля. Те граждане, которые не подали заявления об исключении из списков онлайн-голосования, могут проголосовать по месту жительства, отмечает РИАМО.

Прозрачность процесса будет обеспечиваться членами участковых избирательных комиссий. Избиратель будет информироваться обо всех этапах голосования с помощью SMS-сообщений, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, что поправки к конституции были одобрены Госдумой, Советом Федерации. Конституционный суд страны признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции.

Документ закрепляет ряд социальных гарантий, в том числе ежегодную индексацию пенсий. Это особенно актуально в непростой экономической ситуации, которая сложилась из-за падения цен на нефть, коронавируса и скачков курса рубля.

Ранее в ЦИК рассказали о том, как будет организована защита избирателей от коронавируса на избирательных участках. Члены избиркомов наденут маски, а все письменные принадлежности планируется регулярно дезинфицировать.