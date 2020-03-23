Стоматолог в Подмосковье испугался пациентки с тяжелой формой рака

Москва, 23 марта. Стоматолог в Подмосковье отказался принимать пациентку с онкологическим заболеванием, сообщила глава благотворительного фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко.

Врач был шокирован внешним видом 13-летней девочки с редким заболеванием — эмбриональной рабдомиосаркомой. По словам Ромейко, ребенку пришлось удалить часть нижней челюсти и зашить веко. Подопечной фонда предстоит три курса химиотерапии.

22 марта отец привел девочку к зубному врачу. Ей нужно было вылечить всего два зуба. Но стоматолог не на шутку перепугался, пишет «Ридус».

«Не могу смотреть на вашего ребенка! В обморок сейчас упаду от ее вида», — заявил врач.

По словам главы благотворительного фонда, поведение врача было неэтичным. Он сильно обидел ребенка, и не помог девочке профессионально. Ромейко добавляет, что стоматологи часто отказываются помогать онкобольным.

Этот случай вызвал резонанс в соцсетях, к Ромейко обратились другие стоматологи и пластические хирурги, предлагая помочь девочке. Она добавила, что ребенка приняли бесплатно уже на следующий день.

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах в столичных стоматологиях. Весной прошлого года школьник умер после посещения дантиста. Еще одной жертвой стоматолога стала четырехлетняя девочка из Москвы.