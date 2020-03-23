Воробьев рассказал о новых мерах по защите жителей Подмосковья от коронавируса

Москва, 23 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах по защите населения от коронавируса. Он призвал местных жителей оставаться в изоляции.

С 26 марта по 14 апреля пожилым жителям Московской области лучше воздержаться от прогулок в общественных местах. Воробьев попросил старшее поколение выходить за продуктами только в крайних случаях.

Доставить лекарства и продукты питания могут родственники и волонтеры. Воробьев пообещал выплатить каждому пенсионеру в регионе по 3000 рублей компенсации, пишет РИА SM-News.

Также вводится временное ограничение на льготный проезд для школьников старших классов. Данную меру ввели, чтобы помешать ученикам ездить на общественном транспорте, где высок риск заражения коронавирусом.

Воробьев добавил, что коронавирус распространяется очень быстро. Молодые люди могут быть носителями вируса и даже не знать об этом. А люди старшего возраста находятся в группе риска.

«Многие наши жители старшего возраста часто ездят в Москву. От таких поездок надо отказаться, особенно в общественном транспорте», — написал глава региона в Instagram.

Он также попросил по возможности перейти на удаленную работу, чтобы снизить риск заражения. По последним данным, в Московской области зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом, еще у 18 человек диагноз пока не подтвердился.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заработали две лаборатории для исследований COVID-19, еще три откроют в ближайшее время.