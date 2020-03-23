Две лаборатории для исследований на коронавирус заработали в Подмосковье

Москва, 23 марта. Минздрав Подмосковья запустил две лаборатории для исследований на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Исследования проходят на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров.

«В Московской области с сегодняшнего дня начали работать две лаборатории для проведения исследований на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

Как передает телеканал «МИР24», исследование выполняется только по назначению лечащего врача. Власти региона планируют запустить еще три лаборатории в ближайшие дни.

По последним данным, в Подмосковье зарегистрированы 35 случаев заражения COVID-19. В Москве до конца марта заработают 9 лабораторий для проверки тестов на коронавирус.

В Московской области ввели дополнительные меры по защите населения от коронавируса. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что с 26 марта до 14 апреля ограничивается льготный проезд для школьников старших классов. Власти региона не хотят, чтобы учащиеся пользовались общественным транспортом из-за повышенного риска заражения.

А москвичам старше 65 лет лучше оставаться дома или поехать на дачу, пока ситуация не нормализуется. Именно старшее поколение находится в группе риска по коронавирусу.