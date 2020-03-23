В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старшего поколения

Москва, 23 марта. Домашний режим для москвичей старшего поколения в условиях распространения коронавируса является абсолютно правильной мерой, поскольку изоляция предупреждает угрозу заражения. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, в период с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим, передает газета «Взгляд». Такую меру градоначальник ввел в связи с тем, что для лиц преклонного возраста коронавирус несет повышенную опасность.

По мнению Говорина, Собянин приял правильное решение

«В обстоятельствах такой угрозы предупреждение, как никогда, является эффективным. Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома», — сказал депутат RT.

Он добавил, что для помощи пенсионерам по стране активизируется волонтерское движение. Добровольцы будут помогать пожилым людям, которые «по звонку» смогут получить помощь в покупке лекарств и продуктов, а также в решении вопросов ЖКХ.

Согласно сообщению Собянина, обозначенные категории москвичей при условии ответственного соблюдения карантина получат от столичных властей разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции.

Ответственным горожанам выплатят две тысячи авансом, а еще две — по истечении домашнего режима.