Пьяный москвич учил сына стрелять из автомата Калашникова с балкона

Москва, 23 марта. Житель Москвы открыл беспорядочный огонь с лоджии, обучая стрельбе десятилетнего сына, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Скульптора Мухиной. Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей. Оказалось, что стрелявшим является 42-летний уроженец Магаданской области, передает телеканал «360».

Друзья подарили ему автомат Калашникова с холостыми патронами. Около полуночи мужчина пришел домой пьяным и начал учить сына, как обращаться с оружием.

Он вышел на лоджию, произвел два одиночных выстрела, а потом дал две короткие очереди. Полиция изъяла оружие у нарушителя, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что москвич устроил стрельбу из пневматического оружия по двум девушкам-промоутерам, которые громко рекламировали свою продукцию.